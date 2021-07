Werbeanrufe nach Sponsoring - «Das ist die neue Masche der Krankenkassen»

Die Swica will als Sponsor des Laufs Glacier 3000 Run die Kontaktdaten der Teilnehmenden.

Freizeitsportler und Leser S.* ist wütend auf die Organisatoren des Glacier 3000 Run. Denn diese geben die Kontaktdaten aller Teilnehmenden an den neuen Sponsor Swica weiter. Die Krankenkasse will sie im Nachgang alle anrufen und bei Fragen «zum persönlichen Wohlergehen beratend zur Seite» stehen, wie in einem Infoschreiben steht, das 20 Minuten vorliegt (siehe Bildstrecke).