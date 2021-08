Bei dir ist Self-Care mit Augenpads angesagt – aber an welcher Stelle der Beauty-Routine machen sie am meisten Sinn?

Toner, Serum, Augencreme, Feuchtigkeitscreme – womit wir unser Gesicht morgens und abends so verwöhnen, läppert sich schnell. Ob es das wirklich alles braucht, ist die eine Frage – in welcher Reihenfolge es Sinn ergibt, noch mal eine ganze andere. Denn wechseln wir einfach wild ab und layern die Produkte in der falschen Reihenfolge, büssen sie einen Grossteil ihrer Wirkung ein. Das ist schade für das Gesicht und den Geldbeutel.

Also, klären wir das Mysterium ein für alle Mal: So sieht die richtige Reihenfolge für deine Beauty-Routine aus:

1. Cleanser

Der erste Schritt erklärt sich vermutlich noch von selbst: Bevor wir unser Gesicht mit Pflege versorgen, heisst es, den Dreck runter zu bekommen. Das gilt sowohl zu Beginn des Tages (die Öle, die sich über Nacht ansammeln) wie auch am Abend (Make-up, Schadstoffe aus der Luft).

Entfernt auch bei empfindlicher Haut sanft Make-up: Oat Cleansing Balm von the Inkey List, Fr. 15.90 bei Manor Manor Funktioniert ohne Parfum selbst bei zu Reizungen neigender Haut: La Roche-Posay Toleriane Dermo-Reinigungsfluid, Fr. 19.79 bei shop-apotheke.ch shop-apotheke.ch Für alle, denen ein sanftes Gel am liebsten ist: Gentle Gel Facial Cleanser von Grown Alchemist, Fr. 28.99 bei easycosmetic.ch easycosmetic.ch

2. Toner

Gesichtswasser sind nach der Reinigung so etwas wie die Politur im Gesicht: Sie reinigen noch einmal nach, spenden Feuchtigkeit und bereiten die Haut auf die Wirkstoffe vor, die sie gleich aufnehmen soll.

Der Toner von Laneige hydratisiert unsere Haut bereits nach der Reinigung, er kommt mit eingebautem Moisturizer. Für Fr. 39.90 bei Manor Manor Klärende Wirkung gesucht? Clinique liefert die Lösung. Clarifying Lotion von Clinique, Fr. 44.– bei haar-shop.ch haar-shop.ch Viel Feuchtigkeit und der pH-Wert im Lot: Der Toner verleiht der Haut nach der Reinigung den letzten Schliff. Baby Cheeks All-In-One Hydrating Milk von Versed, Fr. 17.67 bei Revolve Revolve

2. (Exfoliant)

Dieser Schritt steht aus einem Grund in Klammern: Exfoliants oder peelende Toner sollten nicht jeden Tag zum Einsatz kommen, sondern nur ein- bis zweimal pro Woche verwendet werden. Sie enthalten meist Salicylsäure oder Fruchtsäure und sorgen mit diesen Inhaltsstoffen dafür, dass abgestorbene Hautzellen sich lösen und neue zum Vorschein kommen können – sie ersetzen in diesem Fall den Toner. Von mechanischen Peelings mit Körnchen aus Olivenkernen, Wachs oder Ähnlichem solltest du im Gesicht besser ganz absehen, wenn deine Haut nicht super empfindlich ist.

Funktioniert bei unempfindlicher Haut sogar täglich: Watermelon Glow PHA+BHA Pore-Tight Toner von Glow Recipe, Fr. 39.90 bei Douglas Douglas Toner mit Extra-Power und 11% AHA: Kombucha Power Toner von Youth to the People. Fr. 44.90 bei Manor Manor Beliebter Klassiker: Glycolic Acid 7% Toning Solution von The Ordinary, Fr. 12.90 bei Douglas Douglas

3. Serum

Der Superstar in der Skincare: ein effektives Serum. Welches für dich das Richtige ist, hängt von deinen Bedürfnissen ab – von Anti-Aging-Wirkstoffen über glättende Seren bis hin zu welchen mit hautverfeinernder Wirkung deckt der Markt so ziemlich alles ab. Durch den Toner und die Reinigung vorab kann es seine hochkonzentrierte Power voll entfalten. Und übrigens: Augenpads oder Masken sind meist mit Serum getränkt. Hier ist also ein guter Zeitpunkt, um sie anzuwenden.

Niacinamid ist der Alleskönner unter den Wirkstoffen und perfektioniert die Haut. Hydration Serum mit Niacinamid von Verso, Fr. 109.90 bei Globus Globus Vitamin C wirkt gegen Falten und sorgt für ein frisches Hautbild: Pure Vitamin C von La Roche-Posay, Fr. 29.20 bei shop-apotheke.ch shop-apotheke.ch Glycolsäure gehört zu den Alphahydroxysäuren und lässt unsere Haut strahlen: 10% Glycolic Acid Glow Serum Revolution Skincare, Fr. 12.– bei Zalando Zalando

4. Augencreme

Zeit für Feuchtigkeit, Part I. Wenn du eine spezielle Augencreme benutzt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sie anzuwenden. So wird der Bereich später nicht von deiner normalen Feuchtigkeitscreme blockiert.

Der Bestseller unter den Augencremes: Advanced Night Repair von Estée Lauder, Fr. 33.90 bei parfumdreams.ch parfumdreams.ch Mildert das Erscheinungsbild von feinen Linien, Schwellungen und dunklen Schatten: Augencreme mit Vitamin E, Fr. 17.90 bei The Body Shop The Body Shop Mit Retinol sorgt die Creme dafür, dass unsere Augenpartie besonders lang frisch bleibt: Augencreme von Pixi, Fr. 25.90 bei Marionnaud Marionnaud

5. Feuchtigkeitscreme

Wenn du gerade Augencreme verwendet hast, kannst du den empfindlichen Bereich jetzt aussparen. Der Rest des Gesichts freut sich über Feuchtigkeit, Part II. Tagsüber schützt du dich mit ihr vor Umwelteinflüssen, nachts hilft sie bei der Regeneration der Haut. Wenn du eher fettige Haut hast, darfst du statt einer Creme natürlich auch Lotion oder Gel verwenden, entscheidend ist nur, dass sie erst jetzt zum Einsatz kommen.

Die leichte Textur eignet sich gut bei fettigen Hauttypen: Vinosource-Hydra von Caudalie, Fr. 33.– bei Breuninger Breuninger Sheabutter und Aloe Vera geben der Haut einen Drink aus: Vegan Milk Moisturizer von Milk, Fr. 49.90 bei Manor Manor Liefert den Extra-Kick an Feuchtigkeit: Moisture Surge 100H Auto Replenishing Hydrator, Fr. 42.– von Clinique Clinique

6. Sonnenschutz/Öl

Am Morgen endet die Pflegeroutine immer mit … richtig, Sonnenschutz. Das müssen wir gar nicht mehr predigen, oder? Sie kommt als letzter Schritt auf das Gesicht, da sie vor allem vor UV-Strahlen schützen soll und nicht besonders pflegen muss. Es macht also nichts, wenn sie ganz oben aufliegt und nicht tief in die Haut eindringen kann. Geht es um die Pflege am Abend, kannst du auf den Sonnenschutz natürlich verzichten. Wer mag, verwendet stattdessen ein pflegendes Öl. Über Nacht stört es auch nicht, wenn es einen fettigen Film hinterlassen sollte – der wird am nächsten Morgen schliesslich einfach wieder abgewaschen.

Leichtes Fluid, hoher Schutz: Sensitive Face regulierendes Fluid von Daylong, Fr. 22.35 bei zurrose-shop.ch zurrose-shop.ch Schützt effektiv vor Falten: Anti-Wrinkle Face Suncare von Caudalie, Fr. 21.99 bei easycosmetic.ch easycosmetic.ch Die leichte Creme kommt ohne fettiges Finish aus: Sonnen-Gel-Creme-Öl-Kontrolle von Eucerin, Fr. 16.31 bei shop-apotheke.ch shop-apotheke.ch

Welcher Schritt darf in deiner Beauty-Routine nicht fehlen? Verrate es uns in den Kommentaren!