80’000 Franken pro Woche

Das ist die teuerste Suchtklinik der Welt – und sie steht in Zürich

Für einen Aufenthalt in der teuersten Suchtklinik der Welt zahlt man wöchentlich 80’000 Franken – und kann von der Yogalektion bis zur Goldpflasterkur sämtliche ausgefallenen Heilmethoden buchen.

Eine Klinik für die Schönen und Reichen – die Paracelsus-Recovery-Klinik ist die teuerste Suchtklinik der Schweiz. So zahlt die Klientel für einen Aufenthalt in der Zürcher Klinik 80’000 Franken pro Woche.

Wer in die «Rehab» muss, kann sich direkt vom Flughafen Zürich in die Paracelsus-Recovery-Klinik bringen lassen. Aber nicht im normalen Taxi, sondern vom Privatchauffeur im Bentley. Dort angekommen, wird man in einem Penthouse untergebracht. Dieses muss man aber nicht mit anderen Patienten teilen, so ist jeweils nur ein Kunde aufs Mal erlaubt.