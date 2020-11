Er ist Entertainer durch und durch

Vater und Sohn folgen sich nicht

Er ist Skater – und hart im Nehmen

Er liebt den 90er-Style

Auf seinen jüngsten Insta-Fotos zelebriert Maurice seine Liebe zur 90er-Mode – eine Auswahl zeigen wir dir in der Bildstrecke oben. Wir müssen auch hier unweigerlich wieder an seinen Papi denken:

Er ist ein Jetsetter

Maurice lebt mit seiner Familie auf Mallorca und ist in jungen Jahren weit herumgekommen. Damit protzt er auch gerne auf Insta: In seinen Highlights finden sich unzählige Videos und Fotos aus den Malediven, New York, Kopenhagen, London und weiteren Destinationen. Er fliegt gerne mal im Helikopter von A nach B und shoppt in Fashion-Metropolen teure Designer-Kleidung.