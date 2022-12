Weihnachtsbaum in Kaiseraugst im Liebrüti-Quartier wurde kaputt gemacht

Auch auf Facebook wurde der Brief heiss diskutiert. «Schliesslich zahlen auch wir Steuern», schreibt ein User in der Facebook-Gruppe «Kaiseraugst lebt». Verlangt wurde, dass der Gemeinderat seinen Beschluss überdenkt und einen zweiten Baum im Liebrüti-Quartier aufstellen lässt.

«Es gab Gipfeli und aufmunternde Worte»

Eine Woche später dann die grosse Ernüchterung. «Unser schöner Weihnachtsbaum in der Liebrüti leuchtet schon nicht mehr», wird in den sozialen Medien mitgeteilt. Ein Foto zeige die zerschnittenen LED-Leuchten. «Unglaublich, so was. Was für Idioten» oder «Oje, wie bösartig», ist dabei zu lesen. Es sei unverständlich, wer so etwas mache.