Aesch: Polizei befreit Igel aus Plastikfalle

Die Baselbieter Polizei war wiederholt in tierischer Mission unterwegs, wie sie am Mittwoch auf Facebook bekannt machte. Für ihren jüngsten Post heimste die Behörde ganz viel Applaus von ihren Followern ein. Die Hilfe der Polizei benötigte ein Igel, der beim Versuch, letzte Essensreste aus einer Plastikschale zu ergattern, mit dem Kopf im Deckel der Schale stecken blieb. Die Helfer in Uniform konnten das Tier mit einigen Handgriffen aus seiner Gefangenschaft befreien und den Igel in die Freiheit entlassen.