Klima-Kleber: Letzte Generation will ganz Berlin lahmlegen

Klimaaktivist Daniel Eckert will trotz Gefängnisstrafe nicht aufhören.

Jetzt hat die Klimagruppe eine Riesen-Protestaktion in der Stadt Berlin angekündigt.

«Es ist ein krasses, hartes Urteil», sagt der 22-jährige Daniel Eckert in einem Video auf Twitter der Klimagruppe «Letzte Generation». Das Amtsgericht Heilbronn hat ihn am Montag zu einer fünfmonatigen Haftstrafe verurteilt – unbedingt. Grund dafür sei, dass Eckert bei einer früheren Verurteilung nur wenige Stunden danach direkt wieder eine Strasse blockierte. «Ja, Haftstrafe ist Sch****e, aber die Klimakatastrophe ist viel schlimmer», so Eckert.