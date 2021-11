Richter verharmlost Vergewaltigung – «Das ist ein Hohn gegenüber dem Opfer und sehr abwertend»

Diese Aussage sorgte in den sozialen Medien für Empörung.

Als der Amtsrichter die Verurteilung eines Vergewaltigers verkündete, begründete er seinen Entscheid mit den Worten «Es war eine relativ milde Vergewaltigung, wenn man das überhaupt so sagen kann».

Der Richter verurteilte ihn zu zwölf Monaten Haft, was der Mindeststrafe entspricht.

Das Amtsgericht Olten-Gösgen sprach am Mittwoch einen jungen Mann der Vergewaltigung schuldig. Der heute 27-Jährige erhielt allerdings nur die Mindeststrafe für das Sexualdelikt. Der zum Tatzeitpunkt 24-jährige Täter hatte im Februar 2018 eine 17-Jährige in einem Hotelzimmer vergewaltigt. Vor Gericht sagte sie, sie habe ihm klar gesagt, dass sie weder eine Beziehung noch Sex mit ihm wolle. Nachdem er daraufhin den Geschlechtsverkehr trotzdem erzwungen hatte, zeigte sie den jungen Mann an.