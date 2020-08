vor 1h

Mutter tötete ihre Zwillinge (4)

«Das ist ein Mord, man sollte das nicht schönreden»

Eine Mutter und ihre Töchter (4) wurden am Montag tot in einem Auto in Uitikon ZH gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Mutter ihre Zwillinge getötet hat. Eine Einschätzung von Kriseninterventionsspezialist Herbert Wyss.

von Zora Schaad

Uitikon ZH: Hier wurden die tote Mutter und ihre Zwillinge gefunden. Kriseninterventionsspezialist Herbert Wyss äussert sich zum Fall.

In Uitikon ist es zu einem erweiterten Suizid durch eine Mutter gekommen. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?

Solche Fälle sind in der Regel bewusste Tötungen in Kombination mit einem Suizid. Ich spreche deshalb von Mord. Der Begriff erweiterter Suizid ist meiner Ansicht nach falsch, er verharmlost den Vorfall und macht die Täter zu Opfern. Obwohl ich nicht bestreiten will, dass die Frau in grosser seelischer Not gehandelt hat – das eigene Leben zu beenden, weil man keine Perspektive mehr hat, ist das eine. Das allein rechtfertigt aber nicht, andere – dazu noch Kinder – in den Tod mitzureissen.

Ist es selten, dass Frauen ihre Kinder töten?

Ja, dass Mütter ihren Kindern das Leben nehmen, kommt sehr selten vor. Diese Machtdominanz, die die Tötung darstellt, ist eine eher männliche Verhaltensweise. Es ist ein sehr egoistisches Verhalten, mit dem die Täterin vermittelt, dass sie das Leben ihrer Kinder nach ihrem Tod als nicht mehr lebenswert erachtet. Dabei gibt es in diesem Alter kaum Kinder, die sagen, dass sie nicht mehr leben möchten.

Die Mutter ist mit ihren Zwillingsmädchen aus Deutschland in die Schweiz gefahren und hat die Tat dann hier verübt. Warum die Reise in die Schweiz?

Ich vermute, dass die Familie einen Bezug zur Schweiz hat, dass der Vater vielleicht hier wohnt und die Mutter sich mit ihm besprechen wollte, aber offenbar nicht zu einer Lösung gekommen ist. Es sind aber auch andere Gründe für diese Reise möglich.

Wie wichtig sind Beziehungsaspekte bei solchen Delikten?

Bei Kindstötungen durch den Partner oder die Partnerin spielen sehr oft familiäre Umstände eine Rolle. Trennungskonflikte oder vermeintlich ausweglose sozioökonomische Situationen, seltener auch eine schwere Erkrankung eines Elternteils. Wir wissen zu wenig über den Fall in Uitikon. Falls aber eine Beziehungskomponente eine Rolle spielt, kann es sein, dass sich der Vater nun schwerste Vorwürfe macht, dass er sich vorwirft, nicht gehandelt zu haben. Erst in einem zweiten Schritt des Trauerprozesses kommt die Wut auf die Mutter dazu, darauf folgt in der Regel eine riesige Erschöpfung.

Kann Rache ein Motiv sein?

Ja, auch das kommt leider vor. Dass sich Eltern zum Beispiel wegen Sorgerechtskonflikten am Ex-Partner rächen wollen. Welches Motiv hier ausschlaggebend war, wissen wir nicht.

Der Vater, die Grosseltern – was macht eine solche Todesnachricht mit den nächsten Angehörigen?