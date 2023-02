Basler Polizeihund Pätty wirbt für Kinderbadges für Fasnacht

An der Fasnacht in Riehen BS sorgte Pätty bereits letzte Woche für Recht und Ordnung und bereitet sich für den Grossauftritt an der Basler Fasnacht ab nächstem Montag vor.

Pätty der Polizeihund verteilt an der Basler Fasnacht Kinderbadges. Wer dem Polizeihund nicht persönlich begegnet, kann diese auch an jedem Polizeiposten in der Stadt und an Infopunkten des Fasnachts-Comités gratis beziehen. Auf der Rückseite des Hilfsmittels kann die Telefonnummer der Eltern oder der Begleitperson des Kindes notiert werden. Falls ein Kind also im Getümmel des Cortège oder an der kunterbunten Kinderfasnacht mal seine Eltern aus den Augen verliert, erleichtert der Kinderbadge die Wiedervereinigung. Mit dem Badge ausgerüstet ist jedes Kind bereit für die Fasnacht, so die Polizei.