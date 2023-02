«Das ist ein Witz»: Lukas Görtler wütet wegen Handelfmeter

Der letzte Espen-Sieg auswärts gegen YB datiert vom 26. September 1998. Und nach dem 1:5-Debakel am Sonntag ändert sich daran erstmal nichts. Aber auch wenn diese Durststrecke noch weiter anhält, Gesprächsstoff gab die Partie dennoch. So war nach der klaren Ohrfeige insbesondere Espen-Captain Lukas Görtler (28) geladen.