Der 50-jährige Thomas Brodbeck stellte kürzlich über Nacht sein Elektroauto im Parkhaus Serletta in St. Moritz ab. Um am nächsten Tag wieder mit vollem Akku weiterfahren zu können, liess er sein Auto über Nacht bei einer Elektro-Tankstelle eingesteckt. Als er am nächsten Morgen das Parkhaus mit dem Auto verlassen wollte, ärgerte sich Brodbeck. Die Gebühren beliefen sich auf rund 120 Franken. Davon seien 93.80 Franken für das Aufladen verrechnet worden. Dies sei ein überrissener Preis für den Strombezug von 12 kWh. Er sagt deutlich: «Das ist eine absolute Abzockerei.»

Tankstellen-Betreiber will kooperieren

Von so einer Steckergebühr will Patrik Casagrande, Geschäftsführer von St. Moritz Energie, nichts wissen. St. Moritz Energie ist der Betreiber der Tankstellen im Parkhaus. Er habe nur eine mögliche Erklärung für die hohen Kosten, so Casagrande, nämlich die Roaminggebühren. Diese gebe es wegen verschiedenen Systemen in der Elektroauto-Branche. Wenn also ein Audi bei gewissen Tankstellen aufgeladen wird, können Kosten entstehen, die an anderen Tankstellen nicht verrechnet werden. Casagrande bietet Brodbeck seine Unterstützung an. Er solle sich bei ihm melden und dann könne man den hohen Gebühren auf den Grund gehen.