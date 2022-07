FV-Dosto: «Das ist eine Bankrotterklärung der SBB»

Die SBB will aber dennoch an ihrem Ziel festhalten, die Fahrzeiten auf Strecken wie zwischen Lausanne und Bern oder Winterthur und St. Margarethen zu verkürzen. Damit das gelingt, müssen Streckenteile begradigt werden, sagt Vincent Ducrot, der Geschäftsführer der SBB, am Freitag. Um dies zu erreichen, sind also teure und zeitintensive Bauprojekte nötig.