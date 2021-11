Weinfelden TG – «Das ist eine bekannte Idiotenfalle» – Lieferwagen in Unterführung gekracht

Am Dienstag krachte ein Lieferwagen in die Unterführung beim Bahnhof in Weinfelden TG.

Die Unterführung am Bahnhof Weinfelden TG ist in der Region bekannt dafür, immer mal wieder Fahrzeuglenkenden zum Verhängnis zu werden. «Das ist eine bekannte Idiotenfalle», sagt der Weinfelder News-Scout Domenic Wellauer. Denn genau ein solcher Fall ereignete sich am Dienstag: Ein Lieferwagen krachte frontal in die Unterführung. «Ich habe gehört, dass wieder einmal jemand in die Unterführung gefahren ist. Als ich kurz vorbeischauen ging, war die Polizei bereits vor Ort», sagt Wellauer weiter.

Grosser Sachschaden am Fahrzeug, keine Verletzte

Nicht die einzige «Idiotenfalle»

In der Region ist es nicht die einzige Unterführung, die gelegentlich zu Unfällen führt. In Frauenfeld TG gab es eine sogenannte «Deppenfalle». Gab. Denn die Falle in Frauenfeld wurde entschärft. Seit Sommer 2019 warnt eine elektronische Höhenbegrenzungsanlage Lenkende «mit Übergrösse». Die Installation war nötig, denn in 15 Jahren kam es zu über 50 Unfällen bei der Zufahrt zur Unterführung. Nun gibt es weniger Vorkommnisse. «Seit der Neusignalisation mit Mess- und Warnanlage haben die Unfälle bei der Unterführung an der Rheinstrasse in Frauenfeld aber abgenommen», sagt Brunner hierzu.