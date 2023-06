Der Schwarzbarsch Elvis bleibt immer in Rex’ Nähe. Youtube/20min

Darum gehts Der Hobbytaucher Rex Colubra lernte 2021 einen ganz besonderen Fisch kennen.

Der Schwarzbarsch Elvis wich nicht mehr von seiner Seite.

Colubra geht Elvis nun regelmässig besuchen, gemeinsam erkunden sie die Unterwasser-Umgebung.

Freundschaften zwischen Mensch und Tier gibt es viele und in zahlreichen Formen, aber trotzdem ist diese Beziehung doch etwas Besonderes: die «Freundschaft» zwischen dem US-Amerikaner Rex Colubra (40) und dem Schwarzbarsch Elvis. Beide lernten sich 2021 bei einem von Rex’ Tauchgängen in Wisconsin kennen – wo genau, möchte der 40-Jährige zu Elvis’ Schutz nicht verraten.

«Ich probierte einen neuen Tauchspot aus, als ich auf einmal von Fischen umgeben war. Einer von ihnen war viel mutiger als die anderen, er blieb ganz dicht an mir dran», erzählte der Hobbytaucher «South West News Service». «Sogar als ich an die Wasseroberfläche tauchte, war er noch da.» Zwei Wochen später tauchte Colubra noch mal zu derselben Stelle – der Fisch erkannte ihn und sie schwammen gemeinsam umher. Erkennen kann der 40-Jährige den Fisch an einer Narbe in seinem Gesicht, die wohl von einer Angel stammt.

Elvis hört auf ein bestimmtes Geräusch

Colubra, der eigentlich in einer Druckerei arbeitet, kommt Elvis nun jeden Sommer besuchen. Er hat ihm sogar beigebracht, bei einem bestimmten Geräusch angeschwommen zu kommen – der Beweis dafür findet sich in einem seiner Youtube-Videos. «Elvis ist auch sehr eifersüchtig. Wenn andere Fische sich mir annähern, vertreibt er diese. Er hat wirklich eine Obsession für mich, folgt mir überallhin und starrt mich an.» Vielleicht liegt das auch an den kleinen Krabben, die Colubra an Elvis verfüttert …

Die Sympathie füreinander ist jedenfalls beidseitig. Denn Colubra hat grosse Angst, Elvis an einen Angler zu verlieren: «Natürlich wäre ich traurig, wenn er gefangen werden würde. Ich kann nicht viel tun, um ihn zu beschützen.» Das ist das Risiko, dem er jedes Jahr ausgesetzt wird. Colubras Liebe zu Tieren hört allerdings nicht bei Elvis auf. In seinem Youtube-Account sagt er: «Wir können in Harmonie mit allen Kreaturen leben. Es beginnt damit, dass wir unsere Perspektive und Einstellungen ändern. Mein Ziel ist es, der Welt eine andere Seite der Tiere zu zeigen.»

Warst du auch schon mal tauchen? Ja, regelmässig – ich liebe es. Nur einmal, es hat mir aber gut gefallen. Nein, das ist nichts für mich. Ich bleibe lieber an der Wasseroberfläche. Wasser meide ich generell.