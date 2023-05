FC Basel: Ärger über Spielansetzung gegen den FC Zürich

Der FCB hofft dank diesem 4:1-Sieg gegen Winterthur weiter auf Platz zwei. blue

Darum gehts Der FC Basel trifft am Sonntag auf den FCZ, vier Tage später geht es im Halbfinal-Hinspiel der Conference League gegen die Fiorentina weiter.

Beim FCB ärgert man sich über den dichten Spielplan.

Eine Verschiebung der Liga-Partie haben die Basler aber nicht beantragt.

Am kommenden Mittwoch geht es für den FC Basel nach Florenz. Im Halbfinal-Hinspiel der Conference League (Donnerstag, 21 Uhr) will der FCB ein weiteres Kapitel Fussballgeschichte schreiben und den Grundstein für den ersten Europacup-Finaleinzug einer Schweizer Mannschaft legen. Allerdings müssen die Basler dieses Unterfangen nicht ganz so ausgeruht angehen, wie sie das eigentlich gerne möchten.

Noch am Sonntagnachmittag spielt der FCB zu Hause gegen Zürich. Kräfte schonen also? Wohl kaum. Im Kampf um die internationalen Plätze benötigen die Basler jeden Punkt. Soll es tatsächlich noch mit dem eigentlichen Saisonziel Platz zwei klappen, muss auch im Klassiker gegen den FCZ ein Sieg her. Am Rheinknie hätte man sich daher nach dem Zürich-Spiel und vor dem Fiorentina-Duell einen Tag mehr Pause erhofft. Eine Vorverlegung der Super-League-Partie auf Samstag wäre eine entsprechende Möglichkeit gewesen. Doch dazu wird es nicht kommen.

Keine Rücksicht auf FCB?

Angesprochen auf die Spielansetzung der Super League ärgert sich Michael Lang so richtig. «Das ist die ganze Saison über eine Frechheit gegenüber dem FCB, was da geplant wurde», so der Rechtsverteidiger nach dem Auswärtssieg in Winterthur am letzten Sonntag gegenüber der «Basellandschaftlichen Zeitung». Als mögliche Ausrede wolle er das vollgepackte Programm aber nicht gelten lassen.

Trotzdem hält Lang fest: «Wir hatten auch schon eine Woche mit drei Auswärtsspielen, Sonntag in Lugano, Mittwoch in St. Gallen und am Samstag in Luzern. Wir reisen donnerstags nach Sion oder nach Genf. Das ist teilweise schon sehr wild, ob jetzt bewusst oder nicht.» Rücksicht auf den FC Basel würde aber sicher keine genommen werden.

«Gibt 1000 Gründe, warum nicht möglich»

Einen entsprechenden Antrag hat man bei der Liga aber nicht gestellt. «In vielen Ländern ist das möglich, den Spielplan anzupassen, um Rücksicht zu nehmen. Wahrscheinlich gibt es wieder 1000 Gründe, warum das hier nicht möglich ist», so Interimstrainer Heiko Vogel am letzten Sonntag.

Fakt ist, für eine Spielverschiebung bräuchte es neben der Zustimmung der Swiss Football League auch grünes Licht von Seiten der Behörden und von TV-Rechteinhaber blue. Ganz unmöglich scheint dieses Unterfangen aber nicht. Die Liga selbst hat die Ansetzung der letzten neun Runden Mitte März bekannt gegeben.

Verschiebung in Bundesliga möglich