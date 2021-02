Ein 23-jähriger News-Scout aus Frümsen SG war am Dienstagnachmittag in einem Bus von Gams in Richtung Sennwald unterwegs. Dabei hat er beobachtet, wie der Buschauffeur während der Fahrt mit dem Handy telefoniert hat. Der 23-Jährige schildert: «Bei einer Haltestelle hat er das Telefonat begonnen. Das geht ja noch. Doch dann ist er losgefahren und hat weiter telefoniert.» Das Gespräch habe mehrere Minuten gedauert. Dass ein Busfahrer am Steuer telefoniert, ist für den Mann aus Frümsen ein No-Go. «Das ist eine Frechheit, gefährlich und rücksichtslos», sagt er. Es seien vier andere Passagiere im Bus gewesen, reagiert habe niemand.