Migros: Kunde leert Kühler mit Aktions-Pommes

1 / 8 Ein Einkaufswagen voll mit Pommes: Dieser Kunde hat bei einer Migros-Aktion zugeschlagen. Ein Leser nervt sich darüber. 20min/News-Scout Die Migros sagt auf Anfrage, dass Aktions-Hamstereien ein «Ausnahmephänomen» seien. 20min/Michael Scherrer Um sie zu verhindern, orientiere sich die Migros beim Mengenbedarf an Erfahrungswerten und Abverkaufsprognosen. 20min/Anna Bila

Darum gehts Ein Leser echauffiert sich über einen Migros-Kunden, der Pommes zum Aktionspreis hamstert.

Sein Verhalten sei eine Frechheit, kritisiert ein News-Scout.

Die Migros sagt, dass sie ihre Aktionen im Normalfall ohne Mengenbeschränkung anbiete.

«Alle schauen für sich, nur ich für mich» – das sagt ein Leser zum Verhalten eines Kunden, der bei einer Pommes-Aktion im Migros in Lyss BE zugeschlagen hat. Er habe sämtliche Pommes-Packungen aus dem Kühler abgezügelt und so den ganzen Einkaufswagen gefüllt. «Das ist eine Frechheit», sagt der News-Scout.

Nach dem Grosseinkauf seien in der Migros-Filiale keine Aktions-Pommes mehr verfügbar gewesen, sagt der News-Scout im Gespräch mit der Redaktion. Er habe deswegen in eine andere Migros gehen müssen, um seine Pommes zu kaufen. Das Verhalten des «Hamsterers» sei schlicht unanständig, nervt sich der Leser.

In Ausnahmefällen greift Migros ein

Die Migros sagt auf Anfrage, dass Aktions-Hamstereien ein «Ausnahmephänomen» seien. Man sei darum bemüht, dass es nicht zu solchen «Out-of-Stock»-Situationen komme. Um sie zu verhindern, orientiere sich die Migros beim Mengenbedarf an Erfahrungswerten und Abverkaufsprognosen. Man könne aber nicht ausschliessen, dass einzelne Artikel in einzelnen Verkaufsstellen auch mal nicht erhältlich seien.

Da die Aktionsartikel in der Woche der Bewerbung normalerweise in ausreichender Menge verfügbar seien, gebe es üblicherweise keine Limitierung pro Kundin oder Kunde. In Ausnahmesituation gebe es Weisungen an das Filialpersonal, die Kundschaft zum Bezug von «haushaltsüblichen Mengen» anzuhalten.

Die Migros beschaffe oder produziere die Angebote in Gross- und Sonderpackungen in vordefinierten Losgrössen. Das sei auch der Grund, warum die Aktionen in diesem Fall «nur solange Vorrat» gelten.

Wahlfreiheit statt Limitierungen

Kurzfristig sei es auch möglich, dass die Migros ihren Läden für einzelne Produkte eine Beschränkung pro Haushalt empfehle. Das passiere aber nur, wenn die ersten Aktionstage darauf schliessen liessen, dass der Abverkauf massiv höher sein werde als erwartet und so eine grossflächige Verknappung entstehen könnte.

Eine generelle Limitierung der Bezugsmengen sei nicht praktikabel und auch nicht bedarfsgerecht, so die Migros. Denn die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden seien unterschiedlich, und nicht jeder Haushalt sei gleich gross. Man wolle der Kundschaft darum die grösstmögliche Wahlfreiheit lassen.

«Nicht verboten, aber unanständig»

«So sollte man sich als Konsument nicht verhalten», kommentiert der Wirtschaftspsychologe Christian Fichter von der Kalaidos Fachhochschule auf Anfrage. Es könne zwar gute Gründe geben, bei Aktionen zuzuschlagen – vielleicht habe die Person ja für einen Vereinsanlass eingekauft. Trotzdem wäre es in diesem Fall angebracht gewesen, zuerst beim Migros-Personal nachzufragen, ob ein solcher Grosseinkauf okay sei oder nicht.

Was der Kunde gemacht habe, sei zwar nicht verboten, es gelte aber als unanständig. Seit dem Ausbruch der Pandemie reagierten viele Menschen besonders empfindlich auf das Hamstern von Produkten (siehe Box). Im Detailhandel fehle zudem die soziale Kontrolle, sagt Fichter – «man kriegt höchstens komische Blicke».

Lebensmittel hamstern wegen Corona Seit dem Ausbruch der Coronapandemie sind in Schweizer Läden vermehrt Kundinnen und Kunden zu beobachten, die Produkte hamstern, etwa im Aldi, Migros und Coop. Viele Schweizerinnen und Schweizer deckten sich wohl mit Dingen ein, die sie gar nie brauchen. Auch bei Drogendealern stieg die Nachfrage an.