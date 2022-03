Kanton St. Gallen  – «Das ist eine gigantische Herausforderung»

Der Kanton St. Gallen informierte am Dienstagnachmittag zum Umgang mit schutzbedürftigen Menschen aus der Ukraine. Insbesondere werden diese dazu aufgefordert, sich bei den Behörden zu registrieren.

1 / 3 Regierungsräte Stefan Kölliker und Fredy Fässler sowie Claudia Nef, Geschäftsführerin Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen, an einer Medienkonferenz zu Geflüchteten aus der Ukraine. 20Min/shz Bis Dienstagmorgen seien rund 350 Flüchtende im Kanton St. Gallen gemeldet worden. Darunter befinden sich rund 100 minderjährige Personen. 20Min/shz Gemäss dem Staatssekretariat für Migration (SEM) haben sich bis Sonntagabend rund 9’800 Personen aus der Ukraine für den Schutzstatus S registriert. Daniel Bach/SEM

Der Kanton St. Gallen und die Gemeinden sind gemäss eigenen Angaben bereit, ihren Anteil zur Linderung des humanitären Leides zu leisten. Bis am Dienstagmorgen sind rund 350 Flüchtlinge aus der Ukraine im Kanton St. Gallen gemeldet. «Ein grosser Teil davon hat bei Privatpersonen Unterschlupf gefunden», sagte Regierungsrat Fredy Fässler am Dienstagnachmittag an einer Medienkonferenz.

Es seien vor allem Frauen und Kinder. Der Kanton und die Gemeinden möchten die Personen schützen und betreuen. Der Kanton St. Gallen ruft deshalb geflüchtete Personen aus der Ukraine dazu auf, sich offiziell registrieren zu lassen.



Gemäss dem Staatssekretariat für Migration (SEM) haben sich bis Sonntagabend rund 9800 Personen aus der Ukraine für den Schutzstatus S registriert. Laut dem nationalen Verteilschlüssel würde der Kanton knapp 600 Personen davon aufnehmen. «Pro Tag kommen rund 1000 Personen in der Schweiz an», sagt Fässler. Insgesamt rechne man bis Mai mit 50’000 Flüchtenden.

Geflüchtete werden auf die Gemeinden aufgeteilt

Es könnten in relativ kurzer Zeit noch viele Personen in die Schweiz kommen. «Das ist eine gigantische Herausforderung für St. Galler Gemeinden», so Fässler weiter. Zu den 350 offiziell gemeldeten Geflüchteten kommen noch jene dazu, die sich noch nicht für den Schutzstatus S registriert haben.

Personen mit Schutzstatus S werden durch den Bund den Kantonen zugeteilt. Im Kanton St. Gallen ist der Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen (TISG) für die Unterbringung und Verteilung der Personen mit Bleiberecht zuständig. Er macht dies im Auftrag der 77 Gemeinden.

Kinder sollen vorsichtig eingeschult werden

Der TISG hat am vergangenen Donnerstag das Zentrum Rosenau in Kirchberg SG in Betrieb genommen. Dies war vor allem auch dank der Unterstützung des Zivilschutzes der Region Toggenburg, der Gemeinde Kirchberg sowie zahlreicher Freiwilliger möglich.

Geflüchtete bleiben meistens nur wenige Tage im Zentrum Rosenau, bevor sie in eine Gemeinde umziehen. Die Geflüchteten werden proportional zur Wohnbevölkerung auf die Gemeinden verteilt. Private können sich bei der Gemeinde melden, wenn sie Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchten.

Von den 350 registrierten Geflüchteten sind rund 100 Personen minderjährig und davon etwa 60 im schulpflichtigen Alter. Der Kanton möchte nun sicherstellen, dass die Flüchtlingskinder eine auf ihre Situation passende Förderung erhalten. In der ersten Zeit in der Schweiz besteht für ukrainische Kinder noch keine Schulpflicht. Sie sollen sich primär von den belastenden Erlebnissen erholen.

Auch im Kanton Thurgau laufen Vorbereitungen

Am Montag teilte der Kanton Thurgau mit, dass man sich vor allem um die Unterbringung und Einschulung der Kinder und Jugendlichen kümmert. Der Kanton Thurgau müsse voraussichtlich 3,3 Prozent aller Flüchtlinge aus der Ukraine, welche in die Schweiz kommen, aufnehmen.