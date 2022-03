Nach Streit-Vorwurf : «Das ist eine Lüge» – Neymar wettert auf Instagram gegen Journalisten

Nach dem Achtelfinal-Out gegen Real Madrid sollen die PSG-Stars Neymar und Donnarumma aneinandergeraten sein. Auf Instagram wehrt sich der Brasilianer gegen die Vorwürfe.

Nicht nur Boss Nasser Al-Khelaifi verlor nach dem Champions-League-Aus von PSG in Madrid (1:3) die Nerven. Auch die beiden PSG-Spieler Neymar und Gianluigi Donnarumma sollen in den Katakomben des Bernabéu-Stadions ihrem Ärger Luft verschafft haben – und zwar gegeneinander. Wie die spanische Sportzeitung «Marca» berichtet, sollen sich die beiden Stars gegenseitig die Schuld am erneuten Scheitern der Pariser in der Königsklasse gegeben haben. Die beiden seien sogar handgreiflich geworden und hätten voneinander getrennt werden müssen.