Rorschach SG : «Das ist eine Sauerei» – Hundehalter entdeckt präparierte Stöcke

Darum gehts

Am Freitagmorgen spaziert T.B.* in Rorschach am See mit seinen zwei Hunden. Als die beiden Vierbeiner ins Wasser springen und anfangen, mit einem Stock zu spielen, fällt dem Besitzer etwas auf. Die Stöcke wurden mit Schrauben präpariert.

«Ich bin selbst Handwerker und wenn man eine Schraube in solch einen Stock schraubt, würde er zerbrechen. Also hat jemand zunächst ein Loch in den Stock gebohrt, um danach die Schraube zu platzieren. Das muss Absicht gewesen sein», sagt der Stahlbaumonteur.

Der Mann lebe seit fünf Jahren in Rorschach und sei oft mit seinen Hunden am Seeufer, wo diese dann badeten. In all den Jahren habe er noch nie gesehen, dass jemand auf diese Weise versuche, Tieren oder Kindern zu schaden. «Das ist eine Sauerei», sagt er dazu.

Anzeige gegen Unbekannt

«Hunde und Kinder könnten sich daran ernsthaft verletzen», erklärt der Rorschacher besorgt. T.B. will alle Hundebesitzer und Eltern in der Umgebung warnen und erstattet eine Anzeige gegen Unbekannt bei der Kantonspolizei St. Gallen. Die Medienabteilung der Kapo SG kann die Anzeige auf Anfrage bestätigen.

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kapo SG, erklärt, dass hie und da Meldungen wegen präparierter Gegenstände eintrafen. Vor allem handle es sich dabei aber um Fleisch wie beispielsweise Cervelats. In solchen Fällen könne eine Anzeige wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz erstattet werden. «Es ist dann die Aufgabe der Polizei, die Motive der Tat zu untersuchen», so Krüsi.

«Bei Würsten ist es problematischer»

«Normalerweise spielt der Hund nur auf Kommando des Besitzers mit so einem Stock. Das heisst, der Besitzer wird den Stock vorher in der Hand haben und ihn genau anschauen können», sagt Julika Fitzi-Rathgen, die Präsidentin des Tierschutzvereins St. Gallen.

«Andernfalls bringt der Hund den Stock zuerst zum Besitzer, weil sonst gar kein Spiel entsteht. In dem Fall lässt der Stock sich ebenfalls untersuchen», fährt sie fort. Die Sensibilität der Hundehalterinnen und -halter müsse diesbezüglich erhöht werden. «Viel schwieriger zu erkennen sind präparierte Würste oder Fleisch», so Fitzi. Diese würden von den Hunden schnell gefressen, ohne dass der Halter oder die Halterin sie kontrollieren könne. «Da muss man dann ganz schnell zum Tierarzt», sagt die Präsidentin des Tierschutzvereins.

Schrauben oder ähnliche Gegenstände können sich im Magen-Darm-Trakt des Hundes festsetzen und durch die entstehende Bewegung der Organe Schaden anrichten und gefährlich werden. Deshalb empfiehlt der Tierschutzverein an Orten mit vielen Menschen und gerade an Orten, an denen gegrillt und gebadet wird, den Hund an die Leine zu nehmen.

*Name der Redaktion bekannt

