Wattwil SG – «Das ist eine Schande» – Spital entsorgt Matratzen und Kissen 

1 / 3 In dieser Mulde vor dem Spital Wattwil wurden Kissen, Matratzen und Lattenroste entsorgt. News-Scout Eine Anwohnerin ärgert sich, dass die Gegenstände nicht gespendet wurden. News-Scout Laut der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) handle es sich beim entsorgten Material um Dinge, welche ihre Lebensdauer überschritten haben. (Archivbild) Kanton St. Gallen

Darum gehts Das verkaufte Spital Wattwil nimmt am 1. April als neues Gesundheits- und Notfallzentrum den Betrieb auf.

Laut einer Anwohnerin wurden mehrere Kissen, Matratzen und Lattenroste in einer Mulde vor dem Spital entsorgt.

Die Wattwilerin ärgert sich, dass die Gegenstände nicht gespendet wurden.

Laut dem Spitalverbund werden nur Sachen entsorgt, die ihre Lebensdauer überschritten haben.

Laut einer Anwohnerin aus Wattwil SG sind in einer Mulde vor dem Spital mehrere Kissen, Matratzen und Lattenroste entsorgt worden. «Das ist eine Schande und eine Sauerei», sagt die Anwohnerin zu 20 Minuten. Es habe arme Leute auf dieser Welt, die dafür dankbar wären. «Besonders in der jetzigen Situation hätte man die Gegenstände beispielsweise an Ukraine-Flüchtlinge spenden können», sagt sie. Die Situation mache sie einfach nur traurig.

Das Spital Wattwil wurde am Freitag, 25. März, für rund 9,7 Millionen Franken an die Gemeinde Wattwil verkauft. Bereits am 1. April nimmt das neue Gesundheits- und Notfallzentrum den Betrieb auf. Es wird von der Berit Klinik AG betrieben und soll während 365 Tagen im Jahr eine Notfallanlaufstelle mit bis zu fünf akut-stationären Notfallbetten sein.

Material sei nicht mehr in gutem Zustand gewesen

Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) erklärt die Entsorgung der Gegenstände auf Anfrage von 20 Minuten: «Die SRFT hat in der Vergangenheit schon öfters Material an gemeinnützige Organisationen gespendet und wird dies auch in Zukunft tun», so Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation bei SRFT. Wichtig sei ihnen jedoch, dass das Material, welches gespendet wird, noch in gutem Zustand sei.

Dies sei bei den Gegenständen in der Mulde nicht der Fall. «Beim entsorgten Material handelt es sich ausnahmslos um Dinge, welche ihre Lebensdauer überschritten haben und somit für eine Weiterverwendung nicht mehr infrage kommen», so Anderegg. Weiteres Material, welches nicht übernommen werden könne und noch in gutem Zustand sei, werde gesammelt und geprüft, ob es gespendet werden kann.