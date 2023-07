Embrach ZH: Die Migros in Embrach entsorgte etliche Nahrungsmittel vor der Filiale

Vor der Migros-teo-Filiale in Embrach wurden kürzlich etliche Lebensmittel in einer Tonne entsorgt. Ein News-Scout ist darüber empört. Das Unternehmen will die Prozesse beim Pilotversuch in Embrach künftig optimieren.

1 / 4 Diesen Anblick hatte der News-Scout D.B. vor der Migros-teo-Filiale in Embrach. z.V.g. B. sagt: «Die Tomaten, die ich aus der Tonne genommen habe (Bild), waren noch tipptopp essbar.» z.V.g. In dieser schwarzen Box fand B. die entsorgten Produkte vor der Migros-teo-Filiale in Embrach. z.V.g.

Darum gehts In Embrach stiess ein News-Scout auf entsorgte Nahrungsmittel vor einer Migros-teo-Filiale.

Die Migros selbst hatte die Lebensmittel entsorgt.

Wie es vonseiten des Unternehmens heisst, sei der Standort in Embrach speziell.

Prozesse vor Ort werden optimiert.

Die Migros in Embrach (ZH) wird zurzeit umgebaut. Deshalb hat das Unternehmen den Kundinnen und Kunden vor Ort seit dem 14. Juli eine teo-Filiale (Box) zur Verfügung gestellt.

Auch die 33-jährige D.B.* nutzte am Mittwoch das Provisorium. Als sie ihren Einkauf beglichen hatte und die teo-Filiale verliess, traf B. allerdings der Schlag. «Gleich vor dem Provisorium sah ich in einer Tonne unzählige verpackte Lebensmittel. Alle weggeworfen», sagt B. gegenüber 20 Minuten.

An Institutionen abgeben

Bekümmert über die entsorgten Produkte, machte sie sich ein genaueres Bild vom Weggeschmissenen. «Ich habe darin Tomaten gefunden, die ich dann auch mitgenommen habe. Diese, und einige andere Produkte, waren tipptopp», so B. Und die 33-Jährige ist sich sicher: Wären die entsorgten Produkte nicht bei knapp 30 Grad in einem Abfalleimer gelegen, hätten nahezu alle Lebensmittel problemlos verzehrt werden können.

Zu Hause dann wurde sie darauf aufmerksam, dass das Verpackungsdatum der Tomaten aus der Tonne, mit den von ihr gekauften Tomaten, beinahe identisch war. «Die Tomaten aus der Tonne wurden am 13. Juli abgepackt. Die Packung, die ich gekauft habe, am 14. Juli. Das ergibt keinen Sinn.»

Die 33-Jährige bezeichnet das Aufgefundene als traurig. «Es gibt viele Leute, die froh wären, reduzierte Nahrungsmittel kaufen zu können. Ausserdem könnten die Lebensmittel an die Mitarbeitenden verschenkt oder an Institutionen weitergegeben werden», so B.

Ursache wird abgeklärt

Über die entsorgten Nahrungsmittel hat die Migros Kenntnis. «Wir bedauern dies sehr – Essen gehört auf den Teller und nicht in den Abfall», sagt Mediensprecher Lukas Aebersold.

Um möglichst wenig Food-Waste zu generieren, hat die Migros in den herkömmlichen Filialen einen standardmässigen Verbilligungsprozess eingeführt – haben die Produkte die Verkaufsfrist erreicht, werden sie reduziert angeboten. «In den Migros teos, wo unsere Mitarbeitenden nur einmal täglich vor Ort sind, werden die Produkte früher verbilligt. Das soll den Food-Waste zusätzlich reduzieren», erklärt Aebersold.

In der teo-Filiale in Embrach hätte dies ebenfalls so gehandhabt werden sollen. Dem war aber nicht so. «Warum dies nicht geschehen ist, klären wir gegenwärtig ab. Die aktuelle Lösung der teo-Filiale in Embrach ist jedoch erst seit wenigen Tagen im Einsatz und ein Pilotversuch. Es ist ein Lernfeld, und gewisse Prozesse müssen noch besser ineinandergreifen», gesteht der Migros-Mediensprecher.

Grundsätzlich werden laut der Migros fast 99 Prozent der Lebensmittel verkauft, an Mitarbeitende abgegeben oder an gemeinnützige Organisationen gespendet. «Was dann noch übrig bleibt, wird zu Tierfutter oder zu Biogas verarbeitet, nur rund ein Promille aller Lebensmittel muss entsorgt werden», so Aebersold. Die Nahrungsmittel in Embrach werden ebenfalls zu Biogas verarbeitet.

Produkte, die ein Haltbarkeits- oder Verbrauchsdatum überschritten haben, dürfen nicht mehr vergünstigt verkauft oder verschenkt werden, sagt Aebersold abschliessend.

*Name der Redaktion bekannt

Migros-teo-Filialen