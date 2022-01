Ski-Star Marco Odermatt ist vor seiner Wengen-Premiere begeistert

Odermatt wird zum ersten Mal in seiner Karriere ein Weltcuprennen in Wengen bestreiten. Bislang stand er noch bei keinem Lauberhorn-Rennen im Starthaus. Von der Kulisse ist er nach dem ersten Training begeistert. « Es ist einmalig. Das habe ich r ennmässig noch nie gesehen. » Dennoch war Odermatt noch etwas beim Wettkampf in Adelboden , wie er selbst erklärt : « Es ging relativ schnell wieder weiter. Auspacken und einpacken. Emotional war ich noch ein bisschen in Adelboden . Man hat gar nicht so lange Zeit , es R evue passieren zu lassen. »

«Top 15 wäre sicherlich ein Erfolg»

Nun will sich Odermatt aber komplett auf die anstehenden drei Speed-Rennen in Wengen fokussieren. Druck verspürt « Odi » keinen. « Die grosse Anspannung hat sich in Adelboden erledigt. Ich gehe locker in die Woche », so der 24-Jährige. Erwartungen hat Odermatt ebenfalls nicht an die drei Lauberhorn-Wettkämpfe. Die Abfahrten in Wengen sind etwas ganz anderes. Auch wenn Odermatt in dieser Saison auch in der Abfahrt gezeigt hat, dass er ganz vorne mitfahren kann, sieht er sich selber am Lauberhorn nicht als Favorit. « In Wengen bin ich das erste Mal. Auf solch einer Abfahrt , wo man viel Erfahrung braucht, ist es nicht möglich ganz vorne zu fahren. Wenn ich in die ersten 15 lande, wäre es sicherlich ein Erfolg. » Vielleicht ein Vorteil für Odermatt: Bevor es zu den beiden Abfahrten kommt, steht am Donnerstag ein Super-G auf dem Programm.