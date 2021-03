An einem Kiosk-Rollladen im Zürcher Kreis 11 wurden rassistische Schmierereien angebracht.

Auf dem Rollladen eines Kiosks im Zürcher Kreis 11 haben Unbekannte kürzlich Folgendes geschrieben: «Verbrennen sollst du in deinem Kiosk, du tamilischer H*. Deine Kinder missbraucht, geschändet und getötet werden.» Auch Hakenkreuze sind zu sehen.

Ein User hat am Sonntag ein Bild der Schmierereien auf Twitter gepostet. Dazu schreibt er: «Bei einem Spaziergang in der Nähe unseres Hauses sah ich diesen entsetzlichen Rassismus auf dem Rollladen eines Kiosks. Ich habe versucht, es zu entfernen, leider ohne Erfolg.» In der Zwischenzeit habe er es der Stadt gemeldet.