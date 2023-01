«Wir sind überglücklich»: Das ist Esti Maxine – John Legend und Chrissy Teigen präsentieren ihr Baby

Getty Images for The Latin Recor

Papa John ist über die Geburt seines Kindes so glücklich, dass er die frohe Botschaft an einem Privatkonzert mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern teilte.

Die Freude ist gross: John Legend (44) und Chrissy Teigen (37) haben am 13. Januar Nachwuchs gekriegt.

«Sie ist da! Esti Maxine Stephens – das Haus ist trubelig und unsere Familie könnte nicht glücklicher sein», Model Chrissy Teigen am 19. Januar 2023 auf Insta.

US-Model Chrissy Teigen und ihr Mann, der Musiker John Legend, bestätigten am Donnerstagabend auf Insta die frohe Botschaft: Die beiden sind gut zwei Jahre nach dem Verlust ihres ungeborenen Babys erneut Eltern geworden . «Sie ist da! Esti Maxine Stephens – das Haus ist trubelig und unsere Familie könnte nicht glücklicher sein», schrieb Teigen.

«Daddy vergiesst jeden Abend Freudentränen, wenn er Luna und Miles so voller Liebe sieht, und ich lerne, dass man mit einem Kaiserschnitt immer noch Windeln braucht!? Wir sind überglücklich», so die 37-jährige Mutter weiter. Dazu postete sie ein Foto, auf dem Tochter Luna (6) und Sohn Miles (4) das in eine Decke gehüllte Baby halten.