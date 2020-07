Politischer Neustart

Das ist Frankreichs neue Regierung

Präsident Emmanuel Macron hat in Paris seine neue Regierung vorgestellt. An der Spitze des Innen- und Umweltministeriums kommt es zum Sesselrücken.

Die übrigen Minister bleiben Präsident Macron erhalten: Dieser hat am Montagabend seine neue Regierung vorgestellt.

Nach dem Rücktritt der französischen Regierung hat Präsident Emmanuel Macron zentrale Ministerinnen und Minister ausgetauscht. Neuer Innenminister ist der 37-jährige Gérald Darmanin, teilte der Generalsekretär des Élyséepalastes, Alexis Kohler, am Montagabend in Paris mit. Darmanin war zuvor Haushaltsminister. Neue Umweltministerin wird Barbara Pompili. Die 45-jährige war von 2016 bis 2017 Staatssekretärin für Biodiversität.

Auch neuer Premier

Frankreichs Premier Édouard Philippe und die Regierung waren am Freitag geschlossen zurückgetreten. Der Schritt war erwartet worden – er markiert Macrons politischen Neustart. Noch am Freitagmittag hatte Macron einen neuen Premier ernannt – den 55-jährigen Jean Castex. Der politische Funktionär war in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.