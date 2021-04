Gastro zum Bundesratsentscheid - «Das ist für uns die beste News in den letzten fünf Monaten»

Seit Montag können Schweizerinnen und Schweizer wieder auf Terrassen und in Aussenbereichen von Restaurants und Bars essen und trinken. Innenräume bleiben aber weiter Tabu. Und das wird wohl noch mehrere Wochen so bleiben.

Angestellte umplatzieren

«Bleibt es weiterhin schön, essen die Leute lieber im Aussenbereich eines Restaurants, als bei uns Take-Away zu bestellen», so Godat. Darum versucht die Kronenhalle im Moment die Serviceangestellten in anderen Restaurants mit Terrasse zu platzieren. Dass die nächsten Öffnungen erst ab Ende Mai möglich sein werden, erstaunt Godat letztlich nicht: « Ich habe ehrlich gesagt nicht mit weiteren Lockerungen vor Juni gerechnet. »

Gastro Suisse beklagt in einer Medienmitteilung die «äusserst düsteren» Aussichten für das Gastgewerbe. «Die Innenräume der Restaurants können frühestens Ende Mai, aber unter Umständen auch erst Ende Juli geöffnet werden. Das ist dramatisch und die Branche wird damit klar benachteiligt», heisst es in der Mitteilung weiter. Casimir Platzer, Präsident von Gastro Suisse, sagt: «Dass die Innenräume weiterhin zu bleiben müssen, ist unverständlich und nicht nachvollziehbar.»

Optimistische Clubs

Positive Töne schlägt Alexander Bücheli von der Bar und Club Kommission Zürich an : « Das ist für uns die beste News in den letzten fünf Monaten. Das Drei -P hasen -M odell zeigt uns eine Perspektive auf und deutet an, dass es für das Nachtleben eine Zukunft gibt. » Man sei jetzt gespannt, ob es weitere Informationen zu Pilotveranstaltungen vor Ende Mai geben wird. « Unsere Türen stehen offen, um solche durchzuführen », so Bücheli.