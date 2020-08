Vor Ort konnten die Polizisten aber erleichtert und amüsiert feststellen, dass kein Tier in Not geraten war. Bei dem beobachteten Hund handelte es sich um ein Kissen in Form und mit Aufdruck eines Tieres. Das sei aus der Distanz nicht zu erkennen gewesen.

«Eine besorgte Frau rief uns an und meldete einen Hund, welcher seit längerer Zeit am Fenster sitzen und sich nicht bewegen würde», schreibt der Basler Polizist Raphael Schneider auf Instagram. Die Anruferin habe befürchtet, dass dem Tier etwas passiert sein könne. Daraufhin sei er mit seinen Kollegen ausgerückt, um die Lage zu überprüfen und dem Hund nötigenfalls zu helfen.

Vor Ort konnten die Polizisten aber zu ihrer Erleichterung und Erheiterung feststellen, dass kein Tier in Not geraten war. Bei dem vermeintlichen Tier handelte es sich um ein bedrucktes Kissen in der Form eines Hundes. Die Beamten konnten also unbesorgt wieder abziehen. Spass hatten sie aber offenbar: «Was haben wir gelacht. So etwas ist mir wirklich noch nicht passiert», schreibt Schneider.