Uster - «Das ist gefährlich und kann böse enden» – Velofahrer irrt auf Autobahn

Auf der A15 Höhe Uster hat sich am Montagnachmittag ein Velofahrer verirrt. « Ich war gerade mit meinem Sohn unterwegs, als wir einen Velofahrer auf dem Pannenstreifen entdeckten », erzählt D * . « Wir waren mega überrascht und haben sofort die Polizei alarmiert. » Die Frau hofft, dass sich der Velofahrer in Sicherheit bringen konnte. « Das ist wirklich sehr gefährlich und kann böse enden. »

Laut der Kantonspolizei Zürich gingen am Montagnachmittag mehrere Meldungen zu einem auf der A15 Höhe Uster gesichteten Velofahrer ein. « Eine Patrouille rückte sofort aus und fuhr den Weg ab » , sagt Sprecher Florian Frei. « Den Velofahrer trafen die Beamten aber nicht an. »

Verzeigung beim Statthalteramt

Frei rät: « Wer mit dem Velo in eine solche Situation kommt, soll die Autobahn so schnell wie möglich verlassen. » Sei das nicht möglich, sollte man anhalten, sich hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen. Verkehrsteilnehmende, die auf der Autobahn Velofahrer entdecken, sollten dies ebenfalls der Polizei melden.

Velofahrer irrt auf der A1 durch Gubristtunnel

In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen. So fuhr im Juli 2019 ein Velofahrer über die Autobahneinfahrt in Weiningen ZH auf die A1 und direkt in den Gubristtunnel in Richtung St. Gallen. Die Kantonspolizei Zürich veröffentlichte dazu ein Video in den sozialen Medien und warnte vor solchen Aktionen.