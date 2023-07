U-Boot Titan: Subway erntet Shitstorm für Werbespruch

Auch Netflix geriet in einen Shitstorm, nachdem das Unternehmen die Aufnahme von «Titanic» in seinen Katalog angekündigt hatte.

In einer US-Filiale prangte kurze Zeit der Spruch «Our subs don’t implode» – in Anspielung auf das U-Boot-Unglück vor wenigen Tagen.

Unternehmen reagiert

Das Schild wurde kurz darauf entfernt, wie «Daily Mail» berichtet. Der Manager des betroffenen Subway-Standorts in einem Vorort von Savannah wollte sich jedoch nicht weiter zum Vorfall äussern. Subway sagte in einem Statement: «Wir haben in dieser Angelegenheit mit dem Franchise-Unternehmen Kontakt aufgenommen und deutlich gemacht, dass diese Art von Kommentar in unserem Unternehmen keinen Platz hat.»