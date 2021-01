Die verrückte Geschichte von AJ Ginnis : Das ist Griechenlands Ski-Held

Als erster Grieche der Ski-Geschichte gewinnt AJ Ginnis im Slalom von Flachau Weltcup-Punkte. Dabei fährt er erst seit dieser Saison für sein Geburtsland.

Es ist Ski-Geschichte, welche die Startnummer 45 des zweiten Slaloms in Flachau am Sonntag schreibt. Um 14.18 Uhr überqueren die Skispitzen von AJ Ginnis die Ziellinie und bescheren der Ski-Nation Griechenland ihre allerersten Weltcup-Punkte überhaupt. Ein historischer Moment, aber nicht das erste Mal, dass der 26-jährige Ginnis im Ski-Zirkus für Furore sorgt.

An der Junioren-WM 2015 im norwegischen Hafjell fährt ein gewisser Henrik Kristoffersen souverän zu Slalom-Gold. Dahinter gibts Silber für den Österreicher Marco Schwarz. Zeitgleich auf Rang vier verpassen Loïc Meillard und der Franzose Clément Noël nur um vier Hundertstel die Bronzemedaille. Über die jubelt stattdessen ein junger US-Amerikaner. Sein Name: AJ Ginnis.

Der wird 1994 in Athen geboren, sein Vater ist Grieche, die Mutter US-Amerikanerin. Einen Teil seiner Kindheit verbringt Alexander «AJ» Ginnis in Österreich, nimmt dort regelmässig an Skirennen teil. Und Ginnis ist gut. So gut, dass er sich im Alter von 15 Jahren in einer auf Skisport spezialisierten Schule in den USA einschreibt.