Mindestens 23 Franken: «Das ist historisch» – Stadtzürcher und Winterthurer sagen Ja zum Mindestlohn

In Winterthur gilt neu ein Mindestlohn von 23 Franken, in Zürich einer von 23.90.

Die Vorlagen wurden in den Städten mit grosser Mehrheit angenommen

In Zürich und in Winterthur gilt neu ein Mindestlohn.

Das ist passiert

Winterthur und die Stadt Zürich stimmen mit grosser Mehrheit für einen Mindestlohn: In der Stadt Zürich sagten 69.43 Prozent der Stimmberechtigten Ja zum Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ein Lohn zum Leben». Mit dem Mindestlohn wollen die Befürworterinnen und Befürworter erreichen, dass Erwerbstätige im Vollzeitpensum einen monatlichen Lohn von mindestens 4000 Franken erreichen. Rund 17’000 Personen profitieren nun von einem städtischen Mindestlohn von 23.90 Franken. Von der Regelung ausgenommen sind unter 25-Jährige ohne Berufsabschluss, Lernende, Personen in einem Praktikum von bis zu zwölf Monaten und Familienmitglieder in Familienbetrieben.