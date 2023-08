Pannenserie: Das ist im Europa-Park schon alles schiefgegangen

1 / 2 Im Juni wütete im Europa-Park ein grösseres Feuer. Reuters Anfangs August war die Bahn Atlantica SuperSplash stehengeblieben. 20 Min News-Scout

Darum gehts Am 14. August stürzte im Europa-Park eine Bühne ein und krachte auf eine Achterbahn.

Es war nicht der erste Zwischenfall in Rust (D).

Vor 18 Jahren stürzte ein Fahrgast in den Tod, weil er aus der Bahn klettern wollte.

Atlantica SuperSplash steckte fest

Am 4. August 2023 blieb im Europa-Park in Rust die Wasserattraktion Atlantica SuperSplash stecken. Daraufhin wurden die Fahrgäste evakuiert. Dasselbe war bereits drei Wochen zuvor passiert. Der Grund: Ein Sensor hatte zwei Boote automatisch gestoppt. «Das kann immer mal wieder vorkommen und ist nichts Aussergewöhnliches. Bei Bahnen, wo Wasser und Elektronik zusammentreffen, gibt es noch zusätzliche Herausforderungen», sagte damals ein Sprecher.

Evakuierung nach Brand

Am 19. Juni 2023 war im Europa-Park ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war am Montagnachmittag in einem Technikraum der Attraktion «Yomi-Zauberwelt der Diamanten» ausgebrochen. Ein Grossaufgebot an Einsatzkräften brachte das Feuer anschliessend unter Kontrolle. Dabei wurden insgesamt sieben Feuerwehrleute leicht verletzt. Der Park wurde sicherheitshalber geräumt.



30 Minuten in Bahn gefangen

Im August 2022 hatte die Wasser-Achterbahn Poseidon mitten in der Fahrt gestoppt. Die Insassen hätten mehr als 30 Minuten in der Bahn festgesessen. Einige Fahrgäste sassen an einem steilen Anstieg fest. Im Oktober 2022 traf es dann die Silver Star. Die Passagiere mussten die Bahn über eine Treppe verlassen.

«Piraten in Batavia»

Beim Brand in einer Lagerhalle, der Ende Mai 2018 ausbrach, griffen die Flammen auch auf die beliebte Wasser-Attraktion «Piraten in Batavia» über und zerstörten diese. Die Anlage war an die Disneyland-Attraktion «Pirates of the Caribbean» angelehnt und galt als Publikumsmagnet. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. 2020 wurde die Bahn wiedereröffnet.

Tödlicher Sturz nach Panikattacke

Am 31. Mai 2005 kam im Europa-Park ein Mann ums Leben, der in der Wasserachterbahn Poseidon vermutlich eine Panik- oder Schwindelattacke erlitt. Der Mann zwängte sich offenbar unter dem Haltebügel durch und kletterte aus der fahrenden Bahn. Der 44-Jährige stürzte daraufhin in einen Teich, der sich im nicht zugänglichen Bereich befand. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Kollision auf der Euro-Mir

Offenbar wegen einer Kombination aus einem Stromausfall und dem menschlichen Versagen eines Mitarbeiters kollidierten im Juli 2004 zwei Züge der Bahn Euro-Mir in 15 Metern Höhe miteinander. Einige Fahrgäste erlitten Verletzungen.

