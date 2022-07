Formel 1 : «Das ist inakzeptabel» – Frust bei Leclerc nach nächstem Ferrari-Patzer

Beim Grossen Preis von Frankreich fliegt Charles Leclerc in Führung liegend von der Strecke. Es ist bereits sein dritter Ausfall in dieser Saison, die WM damit wohl gelaufen.

18 Runden lang war die Ferrari-Welt beim Grossen Preis von Frankreich in Ordnung gewesen. Der von der Pole-Position ins Rennen gegangene Charles Leclerc verteidigte seine Führung im ersten Drittel des Rennens souverän und wehrte sämtliche Angriff von Verfolger Max Verstappen ab.

Dann verlor der Monegasse in Kurve elf die Kontrolle über seinen Ferrari, drehte sich und krachte in einen Reifenstapel. Während Titelverteidiger Verstappen den Sieg souverän nach Hause fuhr und die WM-Führung ausbauen konnte, setzte es für Leclerc einen Nuller. Der 24-Jährige liess seinem Frust anschliessend freien Lauf und schrie stinksauer in den Funk.