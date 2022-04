Regisseur aus Frauenfeld TG landet mit Dokumentar-Film auf Netflix

1 / 6 Der Schweizer Filmemacher Beat Oswald realisierte einen Film über ein Luxusaltersheim in Miami. Film Lodge GmbH Auf die Idee kam er, da ein befreundetes Ehepaar seiner Eltern in ein ähnliches Altersheim zog. Film Lodge GmbH «Holy Shit, das ist jenseits von allem, das ich im Leben an Luxus gesehen habe», erinnert sich Oswald, als er das erste Mal das «Palace» betrat. Film Lodge GmbH

Darum gehts Ein Regisseur aus Frauenfeld TG drehte einen Dokumentarfilm über ein Luxusaltersheim in Miami.

Er porträtiert darin das Leben der Seniorinnen und Senioren, die in der Residenz «Palace» wohnen.

Insgesamt fünf Jahre Arbeit wurden in den Film investiert.

Nun ist der Film auf Netflix erschienen.

Mit einem Dokumentarfilm über ein Premiumaltersheim in Florida ist der Thurgauer Regisseur Beat Oswald auf Netflix gelandet. Dank Freunden seiner Eltern, die in ein Altersheim in Florida gezogen sind, ist er auf die Idee gekommen, einen Film über ein Altersheim zu drehen. «Die gehobenen Altersheime in Amerika haben eine ganz andere Energie, es ist ein völlig anderes Dienstleistungskonzept», sagt Oswald zu 20 Minuten.

Zwei Jahre lang hat Oswald zusammen mit Co-Regisseur Samuel Weniger zum Thema recherchiert und schliesslich das «Palace» in Miami gefunden. «Ich habe vom Stadtpark in Frauenfeld nach Miami angerufen», erzählt der Regisseur. Vonseiten des Altersheims war man vom Projekt angetan. Als ein Copyright-Vertrag unterschrieben wurde, konnte man mit dem Filmen beginnen.

Geschäft mit dem Alter

Sein erster Eindruck des Altersheims war: «Holy Shit, das ist jenseits von allem, das ich im Leben an Luxus gesehen habe», erinnert sich Oswald. Allein das Gebäude sei ein «geschenktes Filmset» gewesen. Den Bewohnenden werde alles geboten, was sie sich wünschen. Eine Mehrheit der «Residents» begrüsste die Anwesenheit der Filmcrew. «Eine Crew, die herumläuft, ist natürlich auch Unterhaltung für sie», sagt Oswald.

In den Grundbedürfnissen seien Schweizer und amerikanische Altersheime ähnlich, aber: «Man muss in Florida als Anbieter verdammt gut sein und muss Sachen bieten können, die andere nicht haben», so Oswald. Dann sei das Geschäft eine «wahre Goldgrube».

Tod, Krankheit und Demenz sind trotzdem präsent

Dennoch ist auch in einer Luxusresidenz die eigene Sterblichkeit ein Thema. «Tod, Krankheit und Demenz sind sehr präsent», so Oswald. Im «Palace» gibt es eine klare räumliche Trennung zwischen Menschen, die Pflege benötigen und denen, die selbständig seien. Personen, die Hilfe brauchen, sind in einem separaten Gebäude untergebracht.

Die Betreiber gehen sorgfältig mit dem Thema um, wann es für eine Person Zeit wird, umzuziehen. Doch: «Die Bewohnerinnen und Bewohner sind viel härter und wollen die schwachen Leute raus haben.»

Jetzt wird in der Schweiz gedreht

Nach insgesamt fünf Jahren Arbeit ist der Film, der 2019 veröffentlicht wurde, nun auf Netflix . «Unserem Verleiher Firsthand Films ist es gelungen, den Film zu den Streamingplattformen zu bringen.» In Amerika sei der Film unter anderem auf Amazon Prime zu sehen.