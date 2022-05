Stimmen zum Real-Triumph: «Das ist kein Fussball, das ist ein paranormales Ereignis»

Mit diesem Kopfball rettete Rodrygo sein Team. SRF

Darum gehts Mit einem weiteren Spektakelspiel rettet sich Real Madrid in den Final der Königsklasse.

Die Partie brachte zahlreiche Fussballfans und -experten um den Verstand.

Einige Fans gingen aus Enttäuschung über das mögliche Aus früher.

Real Madrid ist dem FC Liverpool nach einem grandiosen Kampf ins Finale der Champions League gefolgt. Vier Tage nach dem vorzeitigen Gewinn der 35. spanischen Fussball-Meisterschaft setzte sich die Mannschaft im Halbfinal-Rückspiel am Mittwochabend gegen Manchester City mit 3:1 (2:1, 0:0) nach Verlängerung durch.

Das Netz, die Medien und die zahlreichen Fussballexperten drehten durch. Die spanische Zeitung «Marca» schreibt: «Real Madrid schreibt die grösste Heldengeschichte, die je erzählt wurde.» Für die britische «Times» ist klar: «Zwei verrückte Minuten bringen City in der Nachspielzeit um den Verstand.» Die britische Fussball-Legende Gary Lineker twittert: «Das ist der Grund, warum dieser Sport so verdammt genial ist, besonders auf diesem Niveau. Weil man einfach nie weiss. Stell dir vor, du magst Fussball nicht.»

«Es ist die Geschichte des Clubs»

Ein Moderator des katalanischen Radiosenders RAC1 meinte: «Das ist kein Fussball. Das ist ein paranormales Ereignis.» DAZN-Kommentator Uli Hebel sagte: «Keine Ahnung, was die ausschenken, aber es muss magisch sein!» Der norwegische Fussballexperte Jan Aaga Fjortoft schrieb in Anlehnung an City-Spieler Gabriel Jesus. «ManCity hat Jesus, Real Madrid hat den Fussballgott – mal wieder.»

Nach dem Spiel sagte Carlo Ancelotti, der nun zum fünften Mal in einem Champions-League-Final als Trainer an der Seitenlinie steht: «Ich denke, es ist heute wieder passiert, was auch gegen Chelsea und gegen Paris passiert ist. Es ist schwierig zu sagen, warum es immer wieder passiert. Ich denke, es ist die Geschichte dieses Clubs, weiterzukommen, immer weiterzumachen. Auch, als es so schien, als seien wir bereits raus.»

Vor den Augen von Belinda Bencic

Doppeltorschütze Rodrygo meinte: «Ich bin überglücklich. Es ist unglaublich, zwei Tore zu erzielen und Real Madrid dort hinzubringen, wo es hingehört – in ein Finale.» Der verletzte Innenverteidiger David Alaba sagte gegenüber DAZN: «Unfassbar, wie die Mannschaft zurückgekommen ist. Das ist geisteskrank. Wir haben einen Charakter innerhalb der Mannschaft, der sehr speziell ist. Heute gibts ein Bier.»