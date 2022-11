Deshalb war der Fluss Landquart grün eingefärbt

Der Fluss Landquart verfärbte sich am Mittwoch in Jenaz GR und in Schiers GR giftgrün. Anwohnerinnen und Anwohner zeigten sich besorgt, weil sie die Ursache nicht kannten. Das Amt für Natur und Umwelt kann Entwarnung geben.

1 / 3 Der Fluss war am Mittwoch in Jenaz GR giftgrün eingefärbt. 20min/ News-Scout Auch in Schiers GR beobachten Anwohner den verfärbten Fluss. 20min/ News-Scout Grund dafür sind Untersuchungen, die für einen Tunnelbau im Raum Fideris GR durchgeführt wurden. 20min/ News-Scout

Darum gehts Der Fluss Landquart war am Mittwoch eine Zeit lang giftgrün verfärbt.

Anwohnerinnen und Anwohner bemerkten dies und waren besorgt.

Das Amt für Umwelt und Natur Graubünden erklärt, dass es sich um einen Markierungsversuch handelte.

Ein News-Scout bekam ein Bild des Flusses von seinen Eltern zugeschickt, die aktuell im Prättigau in den Ferien sind. «Meine Eltern waren schockiert. Der komplette Fluss war giftgrün eingefärbt», sagt er. Um eine Photoshop-Montage handele es sich beim Bild nicht. Auch weitere Leserinnen und Leser berichten überrascht von ihren Beobachtungen am Fluss.

Simon aus Schiers GR stand am Mittwoch auf einer Brücke und fotografierte den Fluss. Warum der Fluss grün eingefärbt war, wusste er aber nicht. «Ansonsten hört man immer, was in der Gegend läuft, aber davon hatte ich jetzt echt keine Ahnung», so Simon.

Fluss am Tag danach wieder in üblicher Farbe

Eine Anwohnerin (31) vermutete, dass vielleicht jemand einen Farbstoff geleert haben könnte. «Ich wohne seit zwei Jahren in der Nähe des Flusses und habe so etwas noch nie gesehen», sagt die 31-Jährige. Vor allem beunruhigte sie, dass niemand etwas über die Ursache wusste. «Es war nicht bloss an einer einzigen Stelle grün, sondern über eine lange Strecke», sagt die Anwohnerin. Am nächsten Morgen habe der Fluss jedoch wieder die normale Farbe angenommen.

2018 berichtete 20 Minuten über die giftgrüne Aare in Bern. Damals kippten Mitglieder der Jungen Grünliberalen in einer unbewilligten Guerilla-Aktion sieben Kilogramm Uranin in den Fluss. Ziel war es, auf die Explosionsgefahr des Munitionslagers in Mitholz BE aufmerksam zu machen. Die Kantonspolizei Bern nahm damals zusammen mit dem Amt für Wasser und Abfall Wasserproben, um mögliche Gefahren auszuschliessen.

Amt für Natur und Umwelt klärt auf

Im Landquart Fluss steckt jedoch keine politische Motivation dahinter. Yves Quirin, Abteilungsleiter Grund- und Siedlungswasser Graubünden, klärt auf: «Aufgrund einer Untersuchung der Untergrundverhältnisse anlässlich eines Tunnelbaus im Raum Fideris wurde ein Markierungsversuch durchgeführt», sagt Quirin. Dabei handle es sich um den nichttoxischen Farbstoff Uranin, welcher Wasser bei sehr tiefen Konzentrationen intensiv färbt. Bedenklich sei der Farbstoff nicht. Die Jungen Grünliberalen benutzten 2018 ebenfalls Uranin.

Etliche besorgte Bürger haben sich beim Amt für Natur und Umwelt Graubünden gemeldet. «Der Markierungsversuch hätte durch das Geologiebüro und den Kanton besser vorab angekündigt werden sollen. Damit hätten die Ängste jeglicher Personen vermieden werden können», so Quirin.

Hast du jemals einen giftgrünen Fluss gesehen? Ja, habe ich schon mal. Nein, aber einen rot verfärbten. Die Flüsse, die ich gesehen habe, waren noch nie verfärbt. Kann mich nicht erinnern.

Ostschweiz-Push

Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.

Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.