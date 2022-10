Oberriet SG: Das ist kein Tintenfisch – «dieser Pilz riecht nach Verwesung»

Diese Art von Pilz gibt einen Verwesungsgeruch von sich. Dieses Exemplar ist in Allschwil BL gesichtet worden.

Es handelt sich beim Findling um einen in Neuseeland einheimischen Tintenfischpilz. Die «Tentakel» spriessen aus diesem ungeöffneten Fruchtkörper, auch Hexeneier genannt.

News-Scout Erich Benz (71) aus Oberriet wurde bei einem Spaziergang mit seinem Hund auf ein rotes Gewächs aufmerksam. Es glich eher einem Tintenfisch als einer Pflanze. Bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass es sich aufgrund der Art des Wachstums um einen Pilz handeln muss. «Entdeckt habe ich ihn im Inneren des Waldes in Kriessern», so Benz. Durch eine Internetsuche habe er danach herausgefunden, dass es sich um einen sogenannten Tintenfischpilz gehandelt haben muss.

Der Tintenfischpilz – auch Krakenarmpilz genannt – stammt ursprünglich aus Neuseeland. Mit dem wärmer werdenden Klima gesellt sich der eigentlich in Australien und Neuseeland heimische Pilz langsam zur hiesigen Flora. «Man weiss von anderen Pilzen aus China, dass diese durch gelieferte Möbel nach Europa gekommen sind», sagt Heinz Schoch, Präsident des Pilzvereins Toggenburg zu 20 Minuten.

«Man weiss nicht, wie der Pilz zu uns kam»

Beim Krakenarmpilz soll schlichtweg nicht bekannt sein, wie er in unsere Wälder kam: «Die Sporen könnten an mitgebrachten Souvenirs geklebt haben, das ist aber reine Spekulation.» Was den Pilz neben seinem skurrilen Aussehen auch ausmacht, ist der Geruch, den er von sich gibt. «Ich habe den Geruch auch bereits einmal erlebt, er ist ziemlich unangenehm, er riecht nach Verwesung», sagt Schoch. Giftig ist der Pilz laut dem Vorstand des Pilzvereins nicht.