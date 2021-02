«Schon bei der Besichtigung habe ich gesehen, dass es hier wild ist. So viele drehende Kurven habe ich bei einer Abfahrt noch nie gesehen», sagte ein sichtlich ernüchterter Dominik Paris nach dem ersten Abfahrtstraining auf der WM-Piste in Cortina. Und der Italiener muss es wissen, gewann er doch in seiner Karriere schon 15 Abfahrten und holte 2013 in Schladming WM-Silber in der Abfahrt.

Vertigine-Sprung sorgt für Diskussionen

Die Freude bei den Fahrern, sie hielt sich am Freitag auf der neuen Strecke, die sie so im Weltcup noch nie befahren hatten, arg in Grenzen. Grund dafür war vor allem eine Schlüsselpassage nach dem Start, in der die Verantwortlichen mit ihrer Kurssetzung extrem viel Tempo herausnahmen, damit die Fahrer nicht mit zu viel Speed über den Vertigine-Sprung rasten. Dieser hatte schon im Super-G-Rennen am Donnerstag für viel Kritik gesorgt. Im Hinblick auf das zweite Training am Samstag und die WM-Abfahrt am Sonntag (ab 11.00 Uhr hier live im Ticker) rechnen aber sowohl Feuz als auch Carlo Janka mit Anpassungen: «Man muss es so nehmen, wie es ist. Sie werden das noch ein wenig anpassen, die Kurven ein wenig öffnen. Nach dem Super-G sind sie zu vorsichtig geworden.»