Reaktionen zu ManCity-Real: «Das ist krank» – Champions-League-Halbfinal begeistert Fans und Experten 

«Fussball kann so geil sein»

Der deutsche Weltmeister Mesut Özil schrieb: «Was für ein fantastisches Spiel.» In Anlehnung an den erneut grossen Auftritt von Karim Benzema meinte er: «Gebt meinem Jungen Benzi den Ballon d’Or.» Jamie Carragher twitterte: «Das war Champions League vom Feinsten. Real Madrid hat Glück, dass sie noch dabei sind! Die Verteidigung war schrecklich, aber Benzema hält sie am Leben.» Arne Friedrich schrieb: «Fussball kann so geil sein.»