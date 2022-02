Interview trotz Corona-Befund : «Das ist mein Fehler» – Novak Djokovic zeigt sich vor Tour-Rückkehr reumütig

Kommende Woche kehrt Novak Djokovic (34) auf die Tennis-Bühne zurück. Das Einreise-Drama um den Superstars in Melbourne hallt auch vor dem Turnier in Dubai noch nach.

1 / 4 Novak Djokovic zeigt sich reuig: ««Ich gebe zu, dass es egoistisch war.» REUTERS Zusammen mit Frau Jelena (r.) besuchte Novak Djokovic den serbischen Pavillon an der Weltausstellung in Dubai. AFP In Dubai kehrt Djokovic auf die Tennis-Tour zurück. REUTERS

Darum gehts Ab Montag nimmt Novak Djokovic am 500er-Turnier in Dubai teil.

Vor der Rückkehr auf die Tennis-Tour zeigte sich die Weltnummer 1 reumütig.

Djokovic: «Ich verstehe, dass mir nicht alle Menschen vergeben werden.»

«Ich freue mich darauf, nächsten Montag auf den Tennisplatz zu gehen», sagte Novak Djokovic der US-Nachrichtenagentur AP im Rahmen eines Besuchs der Weltausstellung in Dubai, wo er dem Pavillon seines Heimatlandes die Ehre erwies. Der serbische Tennis-Star ist vor seiner Teilnahme am ATP-Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten von vielen Fans gefeiert worden. Djokovic: «Ich vermisse Tennis nach allem, was passiert ist.»

Auf Wettkampf-Tennis musste Djokovic zuletzt bekanntlich verzichten. Dies, weil der ungeimpften Weltnummer 1 nach einem schier unendlich scheinenden Hin und Her die Einreise nach Australien und somit die Teilnahme am Australian Open verwehrt wurde. Zu Beginn des Behörden-Krimis war da das Interview mit «L’Équipe», das Djokovic am 18. Dezember 2021 trotz positivem Corona-Test in Belgrad wahrgenommen hatte. Im Gespräch mit dem serbischen TV-Sender «RTS» zeigte sich Djokovic nun reuig: «Ich gebe zu, dass es egoistisch war, am Interview mit ‹L'Équipe› teilzunehmen. Das ist mein Fehler, den ich eingestehe.»

«Verstehe die Kritik»

Wie kam es dazu? Djokovic erhielt zwei Tage vor dem Interview einen Corona-Befund. Dennoch traf er sich mit einem Journalisten der französischen Sport-Tageszeitung und verstiess so klar gegen seine Isolations-Vorschriften. Er meinte dazu: «Ich verstehe, dass mir nicht alle Menschen vergeben werden und ich verstehe die Kritik.»



Betreffend einer allfälligen Rückkehr nach Australien kündigte Djokovic an, er wolle «in der Zukunft wieder nach Australien zurückkommen» und «in der Rod-Laver-Arena spielen.» Dafür müsste er nach aktuellem Stand eine Ausnahmegenehmigung beantragen, weil ihm für drei Jahre die Einreise verwehrt ist. Er habe «trotz allem» eine grossartige Verbindung zu Australien, sagte Djokovic und verwies auf «viele schöne berufliche und persönliche Dinge», die er dort erlebt habe.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine Corona-Impfung für Besucher des Landes keine Pflicht. Djokovic hatte zuletzt betont, dass er auch bereit sei, auf weitere Grand-Slam-Turniere zu verzichten, solange er nicht geimpft ist. In Dubai tritt er bei einem Turnier der 500er-Klasse an.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!