Melanie Winiger bestätigt auf Instagram ihre Beziehung

Instagram-Post : «Das ist mein Freund» – Melanie Winiger bestätigt neue Beziehung

Melanie Winiger sorgte am Samstagabend bei der Halloween-Party «Seasons of the Witch» von Reto Hanselmann (41) für Gesprächsstoff.

Am Montagabend bereitete Winiger den Gerüchten ein Ende und zeigte sich auf Instagram an der Seite ihres neuen Freundes Timo Todzi (28).

Bei der Halloween-Party «Seasons of the Witch» wurde Melanie Winiger Händchen haltend und küssend mit einem Mann gesichtet.

Hat Melanie Winiger einen neuen Mann an ihrer Seite oder hat sie nicht? Diese Frage kursiert seit der Halloween-Party «Season of the Witch» von It-Boy Reto Hanselmann (41) am Samstagabend. Im Zürcher Kaufleuten wurde die 43-Jährige nämlich von «Blick»-Quellen innig mit einem Unbekannten gesichtet. Nun macht sie den Spekulationen um eine neue Beziehung selbst auf Instagram ein Ende: «Um der Gerüchteküche ein Ende zu setzen: Das ist mein Freund. Er heisst Timo. Wir sind glücklich», schreibt die ehemalige Miss Schweiz zu einem Pärlibild auf Instagram.