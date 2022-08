Frankreich: «Das ist mein ganzes Leben, das in Rauch aufgeht»

Mehr als 1100 Einsatzkräfte haben am 11. August 2022 weiter gegen die Waldbrände in der Region Gironde, südlich von Bordeaux, gekämpft.

Ein verheerender Waldbrand breitet sich weiter in der Region Gironde, südlich von Bordeaux, aus. 7400 Hektaren Land wurden in den letzten 24 Stunden bereits von den Flammen zerstört, rund 1100 Einsatzkräfte und zahlreiche Helikopter- und Flugzeug-Crews kämpfen derzeit gegen die Flammen an. Feuerwehrteams aus Deutschland, Polen, Österreich, Rumänien, Schweden und Kanada befinden sich auf dem Weg nach Frankreich, um die lokalen Kräfte zu unterstützen. «Unsere Partner helfen Frankreich», bedankte sich Präsident Emmanuel Macron via Twitter.