Songcheck: «Das ist moderner R’n’B» – Ciara lässt die Nullerjahre aufleben

«Sie setzt nicht auf Trends»

Parallel lancierte die 36-jährige Texanerin in den letzten Monaten neue Musik. Auf die Single «Jump», eine Kollaboration mit dem Hip-Hop-Kollektiv Coast Contra, folgte nun «Better Thangs», ein Feature mit R’n’B-Newcomerin Summer Walker (26). Letzteres Lied stellen Freezy und «Supreme Show»-Co-Host Moe in ihrer Livesendung vor.

«Ciara setzt dort an, wo sie aufgehört hat, das gefällt mir sehr», kommentiert Moe. Was auf den Radiomoderator Eindruck macht: An diesem Comeback sei nichts gekünstelt. «Sie setzt weder auf den aktuellen Trap-, noch auf den EDM-Trend, sogar die Looks erinnern an die Nullerjahre.» Altbacken sei das aber keineswegs. «Das ist moderner R’n’B, trotzdem eindeutig Ciaras Stil», urteilt Freezy.