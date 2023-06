Openair St. Gallen: Das ist neu auf dem Festivalgelände

Der bisherige Haupteingang wurde gestrichen. Der neue Eingang befindet sich in Richtung Kybunpark/Abtwil.

Das 45. Openair St. Gallen startet am Donnerstag.

In weniger als einer Woche startet das 45. Openair St. Gallen. Headliner wie Macklemore, Kraftclub und Peter Fox heizen dem Publikum im Sittertobel ein. Neben den Acts gibt es auch Neuerungen auf dem Festivalgelände. Viele Partnerinnen und Partner sind in diesem Sommer zum ersten Mal im Sittertobel zu Gast. Darunter auch berühmte Marken wie Bacardi, Ikea, Coca-Cola oder Amorana.

Sexspielzeug und Flirt-Guide

«Von aufregenden Toys bis hin zu intimen Essentials hat Amorana alles, was du brauchst», heisst es in einer Medienmitteilung des Openairs. Aber nebst den Sexspielzeugen hat Amorana auch einen «Flirt-Guide» für das Festival veröffentlicht. Schliesslich sei das Festival perfekt zum Flirten. «Die Musik ist toll, die Stimmung perfekt, du bist entspannt und dein Alltag weit weg», schreibt Amorana.

Nachhaltigkeit am Festival

Neu ist auch die Zeltvermietung direkt im Tobel. Gemeinsam mit dem Schweizer Start-up Niuway bietet das Openair St. Gallen recycelte Mehrwegzelte an, die man im Voraus online buchen und vor Ort abholen kann. Am Ende des Festivals kann man die Zelte wieder zurückgeben.

Auf dem Festivalgelände wird es ebenfalls neu eine V.E.P.-Zone (Very Ecological Person) geben. Mit einem Velo können Besucherinnen und Besucher selber Strom erzeugen. «Mit der Kraft von Sonne, Wind und Muskeln wird Strom produziert, um warm duschen zu können», heisst es vom Openair St. Gallen. Zudem gibt es zahlreiche Infos zum sparsamen Umgang mit Energie.

Neuer Eingang in Richtung Abtwil

Doch nicht nur im Festgelände gibt es Änderungen, sondern auch bereits beim Eingang. Nachdem es letztes Jahr zu einem Chaos bei der An- und Abreise gekommen war, werden Besucherinnen und Besucher neu über den Eingang West beim Kybunpark/Abtwil ins Gelände kommen. Der bisherige Haupteingang wurde gestrichen.

Der neue Haupteingang liegt in Gehdistanz des Festivalparkplatzes Breitfeld, weshalb kein Shuttle ab Breitfeld mehr angeboten wird. Das Openair St. Gallen empfiehlt die Anreise per ÖV. Hinzu kommt, dass sich die Wartezone für Besucherinnen und Besucher abseits vom Strassenverkehr in der Natur befindet.