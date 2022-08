In eigener Sache : Das ist neu in der 20-Minuten-App

Büsi, Superheldin, Lieblingsverein oder Selfie? Wir bieten dir jetzt mehr Möglichkeiten, dein Profil mit deinem Lieblingsmotiv zu gestalten. So kannst du nun in der 20-Minuten-App dein eigenes Profilbild hochladen. Das Bild wird dann künftig neben deinem Namen angezeigt, wenn du kommentierst. Bei der Auswahl des Motivs gelten die Community-Richtlinien.

Das ist aber nicht die einzige Änderung in der neuesten 20-Minuten-App für iPhones und Android-Handys. So sind nun wichtige Informationen direkt in deinem Profil sichtbar. Dort siehst du, welche Artikel du gelesen, geteilt oder bewertet hast. Auch deine Kommentare sind dort zu finden. Zudem haben wir den Zugriff auf das Profil vereinfacht: Es erscheint neu in der App unten rechts und ist nicht mehr im Cockpit versteckt. Wenn du noch nicht eingeloggt bist, erscheint an der Stelle ein Login-Button.