Abgesehen von Corona-Regeln und Schutzkonzepten – das ist ebenfalls neu in der am 1. Oktober beginnenden Saison.

Bleiben sicher in der National League, weil es keinen Absteiger gibt: die Rapperswil-Jona Lakers und die SCL Tigers. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Darum gehts Bei der am 1. Oktober beginnenden Eishockey-Saison sind Schutzkonzepte nicht das Einzige, was neu ist.

Auch das Reglement wurde in vielen Punkten angepasst.

Wir stellen die wichtigsten Neuerungen vor.

Kein Absteiger

Diese Saison gibt es sowohl in der National League wie auch in der Swiss League keinen Absteiger. Somit fallen auch die Abstiegs-Zwischenrunde, der Playout-Final und die Ligaqualifikation weg. Dies wurde an der Ligaversammlung im Mai beschlossen. Als Mittel, um im Rahmen der Corona-Krise die Kosten zu senken, die ein Abstiegskampf verschlingen kann und den Clubs zugleich auch Planungssicherheit zu geben.

Möglicher Aufsteiger

Der Aufstieg in die National League und die Swiss League ist möglich. Sofern der jeweilige Aufsteiger die von der Liga geforderten Kriterien erfüllt, werden die National League und die Swiss League in der Saison 2021/22 auf 13 Teams aufgestockt.

52 Runden

Neu werden in der Qualifikation 52 statt 50 Runden gespielt. Die zwei zusätzlichen «Solidaritätsrunden» sollen gemäss Liga-Direktor Denis Vaucher den Fans, Sponsoren und TV-Partnern etwas von den letzte Saison abgesagten Playoffs zurückgeben. Die Clubs mussten den TV-Partnern im Nachgang kein Geld zurückzahlen.

Zwei zusätzliche Runden, zweimal zusätzliche Action auf dem Eis. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Pre-Playoffs

Neu gibt es die aus diversen ausländischen Ligen wie Schweden, Finnland oder Deutschland bekannten Pre-Playoffs. Die ersten sechs Teams der Qualifikation stehen direkt im Playoff-Viertelfinal. Die Mannschaften auf den Rängen 7 bis 10 kämpfen in den Pre-Playoffs um die verbleibenden zwei Playoff-Plätze: Der Siebte trifft in einer Best-of-3-Serie auf den Zehnten, der Achte auf den Neunten. Somit gibt es in dieser Saison in der Tabelle nicht mehr einen Strich nach dem Achten, sondern zwei, jeweils nach dem Sechsten und dem Zehnten. Für die Teams auf den Rängen 11 und 12 ist die Saison nach der Qualifikation zu Ende.

Clubs mit 5 Ausländern

Ein Club, der einen Spieler mit Schweizer Lizenz wegen des neuen NHL-Transferabkommens aus einem laufenden Vertrag verliert, darf diesen für die betreffende Saison und die darauffolgende Spielzeit durch einen zusätzlichen Ausländer ersetzen und somit mit fünf Ausländern spielen. Aktuell betrifft dies nur die ZSC Lions, bei denen Pius Suter im Sommer einen NHL-Vertrag unterschrieben hat. Noch haben die Zürcher diesen zusätzlichen fünften Ausländer jedoch nicht verpflichtet.

SRF mit sechs Live-Spielen

Sämtliche Spiele sind weiterhin auf dem Pay-TV-Sender und Rechte-Hauptinhaber My Sports live zu sehen, jeweils ein Spiel pro Runde wird auf dem Free-TV-Sender My Sports One gezeigt. Neu ist auch SRF in der Qualifikation mit Liveübertragungen mit von der Partie, es werden insgesamt sechs Matches gezeigt, den Auftakt bildet die Partie ZSC Lions - Fribourg am 2. Oktober. Im Playoff zeigen die SRG-Sender wie bislang pro Runde zwei Spiele in den Viertelfinals, eines im Halbfinal und die Finalbegegnungen live.

Jede Runde kann man ein National-League-Spiel live im Free-TV verfolgen. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Neue Spieldauer-Disziplinarstrafen-Regelung

Inskünftig wird zwischen Spieldauer-Disziplinarstrafen für Fighting (Kämpfe) und andere Vergehen unterschieden. Wenn ein Spieler je eine Spieldauerdisziplinarstrafe für Fighting und ein anderes Vergehen kassiert hat, wird er nicht automatisch für ein Spiel gesperrt. Bei zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen für Fighting oder auch zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen für ein anderes Vergehen dagegen schon. Inskünftig wird im Regelwerk auch zwischen Fighting und übertriebener Härte unterschieden. Fighting betrifft Faustschläge, übertriebene Härte andere Aktionen wie dem Gegner ins Gesicht fassen oder ihn herumschubsen.

Nachträgliches Antragsrecht auf Spieldauer-Disziplinarstrafen

Die Player Safety Officer haben die Möglichkeit, beim Einzelrichter den Antrag auf eine nachträgliche Spieldauer-Disziplinarstrafe zu stellen. Dieser fällt dann das definitive Urteil.

Goalie-Behinderung-Regel verfeinert