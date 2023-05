SBB: Westschweizer Städte wütend wegen Fahrplan 2025

Im gesamtschweizerischen Vergleich weisen die Westschweizer Bahnhöfe eine veraltete Infrastruktur auf. Dies führt zu einer zunehmenden Zahl an Baustellen.

Ab 2025 soll der Fahrplan in der Westschweiz angepasst werden, das gab die SBB am Freitag bekannt. Mehrere Städte der Region sind damit nicht einverstanden. Gemeinderäte und der Flughafen Genf haben am Montag eine gemeinsame Medienmitteilung mit dem Titel «Nein zum Zwei-Klassen-Bahnnetz» veröffentlicht.