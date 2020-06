Salvini zur Mohrenkopf-Debatte

«Das ist nicht Anti-Rassismus, das ist Dummheit»

Lega-Chef Matteo Salvini hat sich auf Twitter zur Mohrenkopf-Debatte der Migros geäussert. Er gibt klar zu verstehen, dass er sie für schwachsinnig hält.

Wegen Rassismus-Vorwürfen hat sich die Migros von den Dubler-Mohrenköpfen getrennt. Nun hat sich der Chef der rechtsradikalen Lega Matteo Salvini zu der umstrittenen Thematik geäussert und macht schnell klar, dass er nicht viel davon hält. «Bei all den Problemen, die wir in Italien und in der Welt haben, darf man das sagen?», schreibt Salvini zu einem auf Twitter veröffentlichten Video. «Stop der Idiotie der politischen Korrektheit!», fordert er.